Германия

Переговоры между сторонами зашли в тупик.

Полузащитник Кингсли Коман не может договориться о новом контракте с Баварией, сообщает издание Bild.

Контракт Комана с клубом истекает в 2023 году, и Бавария начала с ним переговоры по новому соглашению. Однако французский вингер не готов принять предложенные условия, поскольку мюнхенцы отказываются увеличить его зарплату.

Руководство Баварии также рассматривает возможность подписания Усмана Дембеле свободным агентом, который может стать заменой Коману.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 16 поединков в футболке "красных", отличившись пятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что нападающий Баварии Кингсли Коман попал в сферу интересов Барселоны.