Немецкий вингер может перебраться в стан "сине-гранатовых".
Серж Гнабри, getty images
09 декабря 2021, 14:59
Барселона рассматривает варианты усиления атакующей линии на трансферном рынке в следующем году.
Как сообщает издание El Nacional, "сине-гранатовые" хотят подписать 26-летнего вингера Баварии Сержа Гнабри.
В текущем сезоне немецкий футболист провел 21 поединок, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что Серж Гнабри вакцинировался после того, как Бавария пообещала оставить его без зарплаты.