Испания

Немецкий вингер может перебраться в стан "сине-гранатовых".

Барселона рассматривает варианты усиления атакующей линии на трансферном рынке в следующем году.

Как сообщает издание El Nacional, "сине-гранатовые" хотят подписать 26-летнего вингера Баварии Сержа Гнабри.

В текущем сезоне немецкий футболист провел 21 поединок, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Серж Гнабри вакцинировался после того, как Бавария пообещала оставить его без зарплаты.