Германия

Поляк раздумывает над продлением контракта с Баварией.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски не уверен, что ему стоит переходить в мадридский Реал в летнее трансферное окно.

Ранее в испанских медиа была информация о том, что поляк хотел бы переехать в Испанию и стать игроком "королевского клуба".

Издание Bild отрицает данную информацию. Они сообщают, что Роберта все устраивает в Баварии и он ждет переговоров по новому контракту.

Нынешнее соглашение Левандовски с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2023 года. На его счету в текущем сезоне 23 гола и два голевых паса в 19 играх за клуб во всех турнирах.

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