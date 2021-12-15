Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка немецкой Бундеслиги.

Майнц в домашнем поединке шестнадцатого тура немецкой Бундеслиги продолжил борьбу за места в зоне еврокубков максимально успешным домашним поединком против берлинской Герты. В ворота "Старой Дамы" влетели по два мяча в начале и конце каждого из таймов, что лишь подчеркнуло доминирование со стороны "карнавальщиков".

Обзор матча:

Майнц — Герта 4:0

Голы: Ли Чжэ Сон, 19, Хак, 41, Видмер, 49, Боэтиюс, 79

Майнц: Центнер — Ниакате, Хак, Белль — Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Боэтиюс, 63), Штах, Баррейро, Видмер — Онисиво (Ингвартсен, 63), Буркардт

Герта: Шволов — Платтенхардт, Штарк, Боята, Зефейк (Рихтер, 46) — Сердар (Маолина, 56), Тузар (Боатенг, 46), Аскасибар, Дарида — Йоветич (Зельке, 32), Бельфодиль

Предупреждения: Сердар, Штарк.