Германия

Соперник для этого будет одним из "излюбленных" для польского форварда.

В гостевом поединке 16-го тура немецкой Бундеслиги против Штутгарта мюнхенская Бавария сумела одержать разгромную победу со счетом 5:0, благодаря чему укрепилась на позиции лидера в турнирной таблице.

Штутгарт — Бавария 0:5 Видео голов и обзор матча

Хет-триком в составе "Красной машины" в данной игре отметился форвард Серж Гнабри, а его партнер по команде, польский нападающий Роберт Левандовски, забил остальные два мяча "Рекордмайстера".

Для 33-летнего голеадора данные взятия ворот стали 28 и 29-м в текущем сезоне, а также 67 и 68-м за календарный год соответственно. Это максимально приблизило Роберта к показателям Криштиану Роналду образца 2013 года, за который португалец наколотил в ворота соперников 69 мячей.

Таким образом, у Левандовски остается всего один матч в 2021-м году, в котором он сможет либо догнать, либо превзойти рекорд действующего игрока английского Манчестер Юнайтед.

Соперником Баварии по домашнему поединку в 17-м туре немецкой Бундеслиге станет Вольфсбург — один из излюбленных оппонентов персонально для Левандовски, в ворота которого он забил один из наиболее быстрых пента-триков в истории футбола в августе 2015 года (8 минут).