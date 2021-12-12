Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка немецкой Бундеслиги.
РБ Лейпциг — Боруссия М, Getty Images
12 декабря 2021, 09:03
В рамках 15-то тура немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг на своем поле сумел прервать трехматчевую серию из поражений, уверенно обыграв менхенгладбахскую Боруссию, которая продолжает свое неконтролируемое падение в турнирной таблице.
Обзор матча:
РБ Лейпциг — Боруссия М 4:1
Голы: Гвардиол, 21, Андре Силва, 33, Нкунку, 90+1, Хенрикс, 90+4 — Бенсебаини, 88
РБ Лейпциг: Гулачи — Гвардиол, Орбан (Хенрикс, 63), Симакан — Анхелиньо, Форсберг (Собослаи, 63), Кампль, Лаймер (Адамс, 71), Мукиеле — Нкунку, Андре Силва (Бробби, 84)
Боруссия М: Зоммер — Бенсебайни, Эльведи, Гинтер, Скалли — Коне, Закария, Хофманн (Бенеш, 54) — Штиндль (Плеа, 77), Тюрам, Эмболо
Предупреждения: Орбан, Гвардиол, Симикан — Эмболо, Штиндль.