Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка немецкой Бундеслиги.

В шестнадцатом туре немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия на своем поле не испытала трудностей с явным аутсайдером национального первенства — Гройтер Фюртом. Норвежский нападающий Эрлинг Холанд отметился результативными ударами в каждом из таймов, а еще один мяч оформил его партнер по команде — Дониэлл Мален.

Обзор матча:

Боруссия Д — Гройтер Фюрт 3:0

Голы: Холанд, 33, 82, Мален, 89.

Боруссия Д: Кобель — Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц — Витсель, Беллингэм (Дауд, 46) — Брандт (Рейниер, 90), Ройс (Джан, 75), Азар (Мален, 75) — Холанд (Тиггес, 83).

Гройтер Фюрт: Бурхерт — Майерхефер, Грисбекк, Бауэр, Виллемс (Иттер, 78) — Сегин, Кристиансен, Тилльман (Абиама, 78) — Левелинг (Хргота, 64), Дудзяк (Грин, 64), Иттен (Нильсен, 46).

Предупреждения: Хуммельс, Беллингэм — Бауэр, Виллемс.