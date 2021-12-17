Германия

Чемпион Германии не заметил сопротивления со стороны оппонента.

В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария принимала на своем поле Вольфсбург.

Подопечные Нагельсманна не заметили сопротивления со стороны оппонента, забив в ворота "волков" три безответных мяча. Голы на свой счет записали Мюллер, Упамекано, Сане и Левандовски.

Отметим, что польский форвард повторил рекорд Криштиану Роналду по забитым мячам за один календарный год — на счету Левандовски 69 мячей.

Бавария - Вольфсбург 4:0

Голы: Мюллер, 7, Упамекано, 57, Сане, 59, Левандовски, 88

Бавария: Нойер — Дэвис (Ричардс, 80), Люка Эрнандес (Ньянзу, 80), Упамекано, Павар — Мусиала, Рока (Забитцер, 72), Сане, Мюллер, Гнабри (Сарр, 80) — Левандовски

Вольфсбург: Кастельс — Брукс, Борнаув, Лакруа — Герхардт, Штеффен (Нмеча, 58), Вальдшмидт (Гилавоги, 72), Арнольд, Вранкс, Баку — Вегхорст