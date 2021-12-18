Германия

Предыдущий рекорд Герда Мюллера сохранялся на протяжении 49 лет.

В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария принимала на своем поле Вольфсбург и одержала разгромную победу со счетом 4:0.

В данном противостоянии забитым мячом отметился нападающий Роберт Левандовски, благодаря чему поляк побил рекорд первенства Германии по голам за один календарный год.

Предыдущий рекорд, который составлял 42 гола, принадлежал легендарному Герду Мюллеру — его удалось превзойти Левандовски спустя аж 49 лет.

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