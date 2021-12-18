Германия

Берлинская команда поднялась на 11 место в чемпионате, а "шмели" отпустили в дальнейший отрыв Баварию.

В поединке 17 тура дортмундская Боруссия в гостях сенсационно уступила берлинской Герте со счетом 2:3.

"Шмели" открыли счет на 31 минуте, когда результативным ударом отметился Юлиан Брандт. На старте второго тайма хозяева отыгрались усилиями Исхака Бельфодила, а спустя шесть минут Марко Рихтер вывел Герту вперед. Еще через 12 минут Рихтер оформил дубль и укрепил преимущество хозяев.

После 17 туров у Боруссии Д 34 очка и второе место в турнирной таблице Бундеслиги с отставанием от Баварии в девять баллов. Герта набрала 21 очко и поднялась на 11 место.

Герта — Боруссия Д 3:2

Голы: Бельдофил, 51, Рихтер, 57, 69 — Брандт, 31, Тиггес, 83.

Герта: Шволов — Пекарик (Зеефейк, 55), Торунарига, Штарк, Миттельштедт — Дарида (Тусар, 73), Аскасибар — Рихтер (Гехтер, 73), Эккеленкамп (Зельке, 87) — Бельдофил (Платтенхардт, 87), Маолида.

Боруссия Д: Хитц — Менье (Вольф, 72), Витсель (Загаду, 72), Понграчич, Шульц (Геррейру, 72) — Джан, Дауд — Брандт (Тиггес, 81), Ройс (Азар, 58), Мален — Холанд.

Предупреждение: Понграчич.