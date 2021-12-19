Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших одиннадцатиметровых в истории чемпионата Германии.

Совершенно незамеченным могло пройти достаточно любопытное событие в истории ведения статистики немецкой Бундеслиги. В гостевом поединке 15-го тура национального первенства против франкфуртского Айнтрахта (2:5) нападающий леверкузенского Байера Патрик Шик реализовал 5000-й одиннадцатиметровый удар за все время от начала розыгрыша турнира.

При этом, чешский форвард стал 1000-м футболистом, который успешно подходил к "точке" в чемпионате Германии.

В честь этого организаторы турнира решили создать подборку наиболее памятных выстрелов с пенальти за всю историю немецкой Бундеслиги.

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