"Козлы" добились минимальной победы на своем поле.
Кельн - Штутгарт, getty images
19 декабря 2021, 20:24
Кельн в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Германии принимал на своем поле Штутгарт и добился победы.
Судьбу матча решил единственный гол Антони Модеста под занавес встречи. "Козлы" благодаря победе смогли приблизиться к зоне еврокубков.
Кельн — Штутгарт 1:0
Гол: Модест, 89
Кельн: Швабе — Шмитц, Чихос (Килиан, 87), Хюберс, Хектор — Кайнц (Шиндлер, 71), Шауб (Хорн, 56), Дуда (Ут, 57), Озджан — Модест, Андерссон (Тильманн, 57).
Штутгарт: Мюллер — Антон, Мавропанос, Ито, Фюрих (Штенцель, 79) — Кулибали, Эндо, Мангаля, Ферстер (Нарти, 72) — Климович (Тибиди, 72), Фагир, Мармош (Мвумпа, 71).
Предупреждения: Кайнц, Хектор, Тильманн — Мармош