Германия

Аутсайдеру срочно понадобилось усиление в центральную линию.

Арминия из Билефельда постепенно начинает набирать игровые кондиции, на фоне провала на старте текущего сезона немецкой Бундеслиги, и в двух предыдущих турах одержала победы над Бохумом и РБ Лейпциг (дважды по 2:0).

Однако, наступившая зимняя пауза в национальном первенстве вынуждает предпоследнюю команду немецкого чемпионата активно поработать на трансферном рынке, дабы подойти ко второй половине сезона в более оптимальном состоянии.

Пространства для экспериментов в таких условиях практически не существует, что понимают в руководстве Арминии, поэтому одним из первых "зимних" трансферов клуба может стать подписание в качестве свободного агента небезызвестного для немецкой публики полузащитника Гонсало Кастро.

34-летний немецкий футболист известен по выступлениям за леверкузенский Байер, дортмундскую Боруссию и Штутгарт, в составе которых отыграл 409 матчей Бундеслиги, забив при этом 37 голов и отдав 79 голевых передач.

Кастро выступал за швабский коллектив до лета уходящего года, однако в межсезонье решил поставить свою карьеру на паузу, и оставшиеся полгода провел в поддержании формы вместе с кельнской Викторией.

Примечательно, что свой последний матч за Штутгарт Кастро провел с капитанской повязкой именно против Арминии, а его команда в итоге уступила со счетом 0:2.