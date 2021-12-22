Германия

Футболист был редким гостем на футбольном поле в этом сезоне.

Немецкий футбол только успел уйти на непродолжительную зимнюю паузу, как команды-участницы Бундеслиги тут же принялись подыскивать усиление для своих кадровых обойм.

Как итог, имеем один из первых полноценных переходов — центральный защитник Доминик Хайнц, начинавший футбольный год в составе Фрайбурга теперь будет защищать цвета Унион Берлин.

"Унион набрал впечатляющие обороты в последние годы. Клубу не только удалось закрепиться в Бундеслиге, но и сыграть в еврокубках. После трех с половиной лет во Фрайбурге я с нетерпением жду нового вызова", — поделился первыми впечатлениями от трансфера футболист.

28-летний игрок центра обороны, который также может сыграть на позиции левого защитника под руководством Кристиана Штрайха провел всего один матч в текущем сезоне, а общее число его выступлений в "элитном" дивизионе в составе Кельна и Кайзерслаутерна составляет 181 игру.

"Доминик — опытный игрок, который продемонстрировал ранее свои навыки в Бундеслиге. Его качества дадут нам гибкость при выборе состава, поэтому мы рады, что он к нам присоединился", — заявил главный тренер Униона Оливер Рунерт.

Контракт Хайнца с Фрайбургом завершался в конце текущего сезона, однако о сумме отступных за его приобретение на данный момент нет информации.