Немецкий центрбек не будет продлевать контракт с клубом из Менхенгладбаха.
Маттиас Гинтер, Getty Images
28 декабря 2021, 23:50
Центральный защитник менхенгладбахской Боруссии Маттиас Гинтер объявил, что решил покинуть клуб следующим летом на правах свободного агента и отправиться за новым вызовом в своей карьере.
"Я не буду продлевать контракт с Боруссией. Начну новую главу в своей карьере, решение уже принято", — приводит слова Гинтера журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Маттиас Гинтер провел в футболке "жеребят" 17 поединков во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативным действием. Его действующий контракт истекает летом 2022 года.
Что касается Боруссии М, то 2021 год она завершила на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав в 17 турах всего 19 очков.
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