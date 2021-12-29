Германия

Мюнхенский гранд ожидает разрешения ситуации с контрактом Кингсли Комана.

В последнее время в спортивной прессе появились слухи об желании мюнхенской Баварии подписать одного из лидеров Лидс Юнайтед Рафинью Диаса.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство "красных" пока не согласовало никаких финансовых условий возможной сделки по трансферу 25-летнего бразильца.

По информации источника, в Баварии ожидают окончательного разрешения ситуации с Кингсли Команом, контракт которого истекает летом 2023 года.

Помимо этого, утверждается, что за прогрессом Рафиньи пристально следит целый ряд клубов английской Премьер-лиги, которые также хотели бы заполучить бразильского вингера в свои ряды.

В текущем сезоне АПЛ Рафинья провел за Лидс 16 поединков, в которых забил 8 голов и отдал один ассист.