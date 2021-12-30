Германия

Представитель защитника каталонцев поделился информацией о спросе на его клиента.

Положение американского полузащитника каталонской Барселоны Сержиньо Деста в клубе является неоднозначным, так как он приходил в коллектив по запросу Рональда Кумана, а после отставки нидерландского специалиста вынужден доказывать свою профпригодность Хави.

Воспитанник амстердамского Аякса в текущем сезоне сыграл в 16 матчах (1201 минуту), оформив три результативные передачи, однако при этом его положение и перспективы в команде все равно вызывают вопросы.

Универсал, который может как закрыть правый фланг, так и сыграть на противоположной половине поля, всерьез задумывается о смене рабочей обстановки, а его агент Тис Блимайстер говорит о том, что его клиент мог покинуть стан "блаугранас" еще в ходе летней трансферной кампании.

"Интересовалась ли Сержиньо Бавария? На него есть несколько претендентов, а прошлым летом было достаточно много предложений о трансфере. Рональд Куман тогда принял решение его удержать.

Посмотрим, как будет дальше, но могу сказать точно, что у такого игрока, как Сержиньо Дест, альтернативных вариантов для продолжения карьеры точно достаточно", — заявил представитель футболиста.

На данный момент, 21-летний американец продолжает период восстановления от повреждения приводящей мышцы.