Германия

Немецкий клуб готовит перспективный вариант замены Холанда.

17-летний нападающий французского Анже Моамед-Али Шо в текущем сезоне получает достаточно игровой практики, поэтому привлекает к себе внимание других представителей европейских топ-чемпионатов.

В частности, дортмундская Боруссия, как заявляют французские журналисты, связалась с "черно-белыми" с целью запроса информации о возможном трансфере воспитанника академии Пари Сен-Жермен, который также имел опыт выступлений за молодежную команду Эвертона до полноценного переезда во Францию для первых выступлений на "взрослом" уровне.

"Шмели" при этом не особо будут гнаться за скоростью подписания футболиста уже в текущее зимнее трансферное окно, а позволят ему остаться в Анже до конца сезона, после чего присоединится к лагерю представителей немецкой Бундеслиги.

Шо на данный момент сыграл 18 матчей в текущем футбольном году, забив при этом два гола в рамках Лиги 1.

Портал Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.

Стоит отметить, что у Моамеда-Али на руках есть паспорта Англии и Франции, а также опыт выступлений за юношеские команды данных стран. Кроме того, у него также присутствуют марокканские корни, что в перспективе может позволить ему выступать за национальную команду этого государства.