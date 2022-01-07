Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют мюнхенская Бавария и менхенгладбахская Боруссия М.

Второй круг немецкой Бундеслиги начнется с поединка на Альянц Арене между мюнхенской Баварией и менхенгладбахской Боруссией.

Юлиан Нагельсманн, по сравнению с победным матчем против Вольфсбурга (4:0), был вынужден некоторых без многих ключевых футболистов. Место в воротах занял Ульрайх, а тройку в обороне составили Павар, Киммих и Зюле. Тилльман, Рока и Мусиала появятся в центральной линии, а Забитцер отправится в пару к Мюллеру в зону под Левандовски.

Ади Хюттер, на фоне ничьей против Хоффенхайма (1:1), предпочел также увидеть вариант с тремя центральными защитниками: Эльведи и Янчке дополнили Гинтера, а Лайнер и Нетц переместились на позиции фулбэков. Коне сыграет в центре поля, а Штиндль и Эмболо составят пару форвардов.

Бавария: Ульрайх — Павар, Киммих, Зюле — Тилльман, Мусиала, Рока, Гнабри — Мюллер, Забитцер — Левандовски.

Запасные: Фрюхтль, Ваннер, Ибрагимович, Фельдхан, Аррей-Мби, Копадо, Мотика, Керн, Лоуренс.



Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Эльведи, Янчке — Лайнер, Крамер, Нойхаус, Коне, Нетц — Эмболо, Штиндль.

Запасные: Зиппель, Херрманн, Тюрам, Вольф, Плеа, Бейер, Бенеш, Мюсель, Носс.



Матч Бавария — Боруссия М начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.