Цвайера очень задели слова футболиста Боруссии Д.
феликс цвайер, tagesschau
09 января 2022, 20:30
В 14-м туре немецкой Бундеслиги Бавария в скандальном поединке обыграла Боруссию Д (3:2).
После матча хавбек "шмелей" Джуд Беллингэм обвинил арбитра матча Феликса Цвайера в предвзятости и подкупности, напомним об эпизоде с договорным матчем в карьере немецкого рефери.
Как сообщает Tagesschau, Цвайер решил приостановить свою карьеру, чтобы морально восстановиться после слов англичанина. Арбитра очень задели слова Беллингэма и он не может в полной мере выполнять свои обязанности.
Цвайер ожидает, что хавбек Боруссии Д извинится перед ним.
Напомним, Беллингэма оштрафовали на крупную сумму по итогам инцидента.