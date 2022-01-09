Германия

Цвайера очень задели слова футболиста Боруссии Д.

В 14-м туре немецкой Бундеслиги Бавария в скандальном поединке обыграла Боруссию Д (3:2).

После матча хавбек "шмелей" Джуд Беллингэм обвинил арбитра матча Феликса Цвайера в предвзятости и подкупности, напомним об эпизоде с договорным матчем в карьере немецкого рефери.

Как сообщает Tagesschau, Цвайер решил приостановить свою карьеру, чтобы морально восстановиться после слов англичанина. Арбитра очень задели слова Беллингэма и он не может в полной мере выполнять свои обязанности.

Цвайер ожидает, что хавбек Боруссии Д извинится перед ним.

Напомним, Беллингэма оштрафовали на крупную сумму по итогам инцидента.