Германия

Футболист заплатит солидный штраф за свои слова.

Полузащитника дортмундской Боруссии и сборной Англии Джуда Беллингэма оштрафовали за критику рефери матча против Баварии Феликса Цвайера.

Беллингэм в послематчевом интервью выразил недовольство работой рефери, сославшись на скандал связанный с договорными матчами в 2005 году.

В итоге 18-летнего хавбека "шмелей" оштрафовали на 40 тысяч евро. В Боруссии приняли решение не подавать апелляцию.

Напомним, Цвайер принял несколько сомнительных решений в поединке. Он не назначил пенальти в ворота Баварии, о котором сигнализировали игроки Боруссии.

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