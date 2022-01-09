Германия

"Волки" продолжают опасно нависать над зоной вылета.

Вольфсбург в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Германии отправился в гости к Бохуму и потерпел поражение.

Три очка гостям принес точный удар Пантович в середине второй половины игры, на что "волки" не смогли чем-либо ответить.

Бохум - Вольфсбург 1:0

Гол: Пантович, 65

Бохум: Риманн — Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес — Лосилла, Реджбечай (Теше, 87), Польтер, Асано (Антви-Аджей, 78) — Пантович (Левен, 82), Хольтманн.

Вольфсбург: Кастельс — Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон (Бялек, 78) — Баку, Арнольд, Герхардт, Филипп (Штеффен, 61) — Вегорст, Вальдшмидт (Нмеча, 61).

Предупреждения: Соарес — Вальдшмидт, Штеффен