Германия

Француз получит повешенную зарплату.

Вингер мюнхенской Баварии Кингсли Коман вскоре подпишет новый контракт с клубом.

Француз заключит трехлетнее соглашение с мюнхенцами, а его заработная плата увеличится в два раза.

Так Коман станет третьим в клубе по зарплате после капитана Мануэля Нойера и форварда Роберта Левандовски.

Действующий контракт вингера рассчитан до лета 2023 года, а его зарплата составляет 12 миллионов евро в год.

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