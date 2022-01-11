Француз получит повешенную зарплату.
Кингсли Коман, Getty Images
11 января 2022, 08:28
Вингер мюнхенской Баварии Кингсли Коман вскоре подпишет новый контракт с клубом.
Француз заключит трехлетнее соглашение с мюнхенцами, а его заработная плата увеличится в два раза.
Так Коман станет третьим в клубе по зарплате после капитана Мануэля Нойера и форварда Роберта Левандовски.
Действующий контракт вингера рассчитан до лета 2023 года, а его зарплата составляет 12 миллионов евро в год.
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