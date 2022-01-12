Германия

Переговоры с нападающим затягиваются.

Контракт нападающего мюнхенской Баварии Сержа Гнабри завершается уже через полтора года, поэтому в штабе действующих чемпионов Германии серьезно озаботились необходимостью обновить соглашение со своим футболистом.

Однако, запросы представителей 26-летнего немца, на данный момент, существенно тормозят процесс переговоров, так как сторона Гнабри запрашивает для своего клиента более 15 млн евро заработной платы, что не устраивает "Красную машину".

Мюнхенский клуб был вынужден поставить переговоры на паузу, подыскивая возможные варианты для дальнейшего развития событий.

В текущем сезоне на счету Гнабри 25 матчей, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать семь результативных передач.