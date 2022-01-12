Германия

Полузащитник считается наиболее талантливым исполнителем Дании в своей возрастной группе.

Мюнхенская Бавария продолжает делать акцент в своей трансферной политике на долгоиграющие перспективы, а очередным юным талантом, которого она себе заприметила, стал полузащитник датского Мидтьюлланда Джонатан Асп Йенсен.

Как сообщает датский ресурс Tipsbladet, клубы достигли договоренности о переходе 15-летнего футболиста, который на первых порах для адаптации присоединится к юношеской команде немецкого гранда.

Стоит отметить, что для Мидтьюлланда данный трансфер не является типичным, так как клуб предпочитает не отдавать футболистов в другие команды в столь юном возрасте. В частности, предыдущий раз подобная сделка имела место быть 10 лет назад, когда в Твенте из-за тяжелой финансовой ситуации был продал Йоахим Андерсен.

Отмечается, что полузащитник принимал участие в четырех матчах сборной Дании U-16, забив три гола, а наставники, с которыми он работал характеризуют его роль на поле как "восьмерку" (от штрафной до штрафной).

"Джонатан действительно большой талант, у которого есть все предпосылки, чтобы зайти в своей карьере очень далеко. Поэтому мы, конечно, очень рады, что теперь сможем наблюдать за его игрой в другом клубе, и с нетерпением ждем возможности следить за его развитием", — сказал директор академии Мидтьюлланда Флемминг Бро.