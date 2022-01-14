Дортмундцы отправили в ворота соперника пять мячей.
Боруссия Д - Фрайбург, getty images
14 января 2022, 23:22
Боруссия Д в рамках поединка девятнадцатого тура чемпионата Германии принимала на своем поле Фрайбург и добилась победы.
Хозяева трижды поразили ворота сопернику в первой половине игры, на что гости ответили одним точным ударом, но вновь пропустили дважды.
Боруссия Д - Фрайбург 5:1
Голы: Менье, 14, 29, Холанд, 45+1, 75, Дауд, 86 — Демирович, 61
Боруссия Д: Кобель — Менье (Вольф, 75), Хуммельс, Джан (Аканджи, 46), Геррейру (Шульц, 71) — Брандт, Дауд, Беллингем (Витцель, 85), Ройс (Азар, 71) — Мален, Холанд.
Фрайбург: Упхофф — Кюблер, Гульде, Линхарт, Гюнтер — Шаллаи (Вайсхаупт, 65), Грифо (Шаде, 46), Хефлер, Хаберер (Кайтель, 65) — Чжон Ву Ен (Демирович, 46), Хелер (Петерсен, 81).
Предупреждения: Брандт, Холанд