Германия

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В рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка Германии Кельн умудрился стать очередным представителем Первой Бундеслиги, который уступил команде из второго по рангу национального первенства. Команды не стали открывать счет в основное время, однако в овертайме обменялись голами, а "козлы" при этом были вынужден спасаться от поражения в компенсированное время. Однако, в серии пенальти гости таки взяли свое.

Обзор матча:

Кельн — Гамбург 1:1 (3:4 – по пен.)

Голы: Модест, 120+2 (пен.) — Глатцель, 92.

Кельн: Швабе — Эхизибуэ (Шмитц, 66), Килиан, Хуберс, Хорн (Модест, 60) — Эктор — Тильман (Каинц, 100), Ут — Любичич — Шиндлер (Дуда, 76), Андерссон (Езкан, 60).

Гамбург: Ойер — Хейер, Вускович, Шонлау, Мухейм (Гьямера, 111) — Рейс, Мефферт, Киттель — Винтцхаймер (Ятта, 78), Глатцель (Кауфманн, 116), Алиду (Кинсомби, 104).

Предупреждения: Эктор, Шиндлер, Хуберс — Рейс, Вальтер, Шонлау.