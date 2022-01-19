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Мюнхен 1860 — Карлсруэ, twitter.com/TSV1860
19 января 2022, 09:25
Редкое противостояние команд из низших лиг Германии произошло накануне в рамках 1/8 финала национального Кубка, а представитель Второй Бундеслиги, Карлсруэ, сумел одолеть на выезде участников Третьего дивизиона страны, Мюнхен 1860.
Обзор матча:
Мюнхен 1860 — Карлсруэ 0:1
Гол: Ванитцек, 69 (пен.)
Мюнхен 1860: Хиллер — Белькая, Зальгер, Штайнхарт — Дихманн, Дрессель, Таллиг, Грайлингер (Молл, 89) — Бар (Линсбихлер, 72), Нойдеккер (Штауде, 72), Лекс (Бьянкади, 81).
Карлсруэ: Герсбек — Тиде, О’Шонесси, Кобальд, Хайзе — Брайтхаупт — Суэто (Лоренц, 70), Гондорф (Кауфманн, 70), Ванитцек, Шлойзенер (Гордон, 90+1) — Хофманн (Марино, 90).
Предупреждения: Белькая — Гондорф.