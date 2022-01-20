Германия

Между клубами установились достаточно напряженные отношения.

Кризис любого характера рано или поздно открывает окна возможностей, однако далеко не всегда они играют на руку пострадавшему от непростой ситуации коллективу.

Нечто похожее произошло и с каталонской Барселоной, которая погрязла в обломках неудачной финансовой модели, которую выстраивал предыдущий менеджмент клуба, до возвращения на руководящий пост команды Жоана Лапорты.

Как итог, футболисты начали чувствовать дополнительное психологическое давление, что открыло возможности для других клубов проводить переговоры относительно возможных трансферов.

В теории, нуждающаяся в деньгах Барселона могла бы соглашаться на наиболее достойные варианты сделок, однако точно не в том случае, если детали возможных трансферов обсуждались у нее за спиной.

Как сообщает немецкий ресурс Sport1, именно в подобном ключе происходили контакты между представителями мюнхенской Баварии и футболистами "блаугранас" Сержиньо Дестом и Педри, о чем в последствии узнал Лапорта.

Догадаться о последствиях такого несложно — президент Барселоны заморозил любые контакты с "Рекордмайстером", что подтвердил неназванный источник в испанском клубе.

"Это правда, что Бавария вела переговоры с игроками Барселоны, не сообщая об этом клубу. Я не могу сказать, что отношения между командами после этого стали плохими, однако это определенно не тот уровень доверия, что был раньше".

Стоит отметить, что спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич лично проводил скаутинг Педри еще с лета 2020 года, как только футболиста подписала Барселона из состава Лас-Пальмаса. Мюнхенцы в тот момент даже пытались перехватить игрока у каталонцев, но те ответили отказом на предложение о выкупе.

Впрочем, в ближайшем будущем ситуация может кардиальным образом поменяться, так как клубы заинтересованы в игроках друг друга. Бавария по-прежнему хочет заполучить Педри и Деста, а Барселона присматривается к Никласу Зюле, а также двум футболистам академии немецкой команды: Кенану Йилдизу и Габриэлю Видовичу.