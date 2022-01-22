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Айнтрахт Ф — Арминия, Getty Images
22 января 2022, 07:15
Франкфуртский Айнтрахт в домашнем поединке 20-го тура немецкой Бундеслиги против находившейся на момент начала игрового дня в подвале турнирной таблице Арминии допустил неожиданную осечку. Подопечные Оливера Гласнера, несмотря на определенное преимущество по ходу игры, провалили стартовые полчаса матча.
Обзор матча:
Айнтрахт Ф — Арминия 0:2
Голы: Виммер, 5, Шопф, 27
Айнтрахт: Трапп, Чендлер (Ахе, 74), Хинтереггер (Хасебе, 46), Ндика, Тута, Костич, Роде (Пасиенсия, 61), Соу, Камада (Хрустич, 87), Линдстрем, Борре.
Арминия: Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Андраде, Виммер (Кастро, 72), Шопф, Окугава (Хак, 83), Василиадис (Кунце, 61), Зерра (Клос, 61), Крюгер (Барретт-Лаурсен, 83).
Предупреждения: Роде (51), Хасебе (80), Костич (90), — Андраде (73), , Пасиенсия (90), Нильссон (90).