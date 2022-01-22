Германия

Голы Холанда и Ройса и автогол Раума принесли в актив "шмелей" три набранных очка.

В одном из поединков 20-го тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм принимал на своем поле дортмундскую Боруссию.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, а победителем из этой голевой перестрелки вышли подопечные Марко Розе.

Примечательно, что решающим в данном противостоянии стал автогол Раума, который помог Боруссии Д набрать три пункта в актив.

Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 2:3

Голы: Крамарич, 45, Рюттер, 77 — Холанд, 6, Ройс, 58, Раум, 66 (АГ)

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Хюбнер (Нордтвейт, 62), Ричардс, Раум (Бруун Ларсен, 83), Гайгер (Руди, 62), Баумгартнер (Рюттер, 9), Штиллер, Бебу, Крамарич, Даббур.

Боруссия Д: Кобель, Хуммельс, Аканджи (Понграчич, 83), Геррейру, Брандт (Азар, 56), Дауд, Беллингем, Вольф (Загаду, 56), Ройс, Мален (Мукоко, 83), Холанд (Витцель, 63).

Предупреждения: Руди — Хуммельс