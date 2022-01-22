В рамках 20 тура немецкой Бундеслиги завершились пять поединков.

Леверкузенский Байер в домашних стенах разгромил Аугсбург со счетом 5:1.

В первом тайме хозяева сумели забить дважды. Сначала отличился Бельараби, а затем забил Диаби.

Во втором тайме еще два гола на свой счет записал Диаби, а также отметился Аларио. У гостей единственный мяч на счету Майера.

Байер - Аугсбург 5:1

Голы: Бельараби, 9, Диаби, 24, 65, 69, Аларио, 81 — Майер, 63

Байер – Градецки, Фримпонг, Та (Рецос, 82), Инкапиэ, Баккер, Андрих, Адли (Арангис, 70), Виртц (Сертдемир, 82), Бельараби (Фосу-Менса, 78), Шик (Аларио, 70), Диаби.

Аугсбург – Гикевич, Гумны (Фрамбергер, 74), Оксфорд, Удуохай, Педерсен (Гюнтер, 46), Варгас (Зекири, 46), Гауэлеу, Майер, Дорш, Грегорич (Хан, 74), Пепи (Нидерлехнер, 57).

Предупреждения: Бельараби (6), Педерсен (43), Удуохай (52).

Берлинский Унион в гостях обыграл Боруссию М со счетом 1:2.

В первой половине встречи команды обменялись любезностями. На гол от Крузе с пенальти ответил Коне под конец тайма.

Во второй половине игры Крузе сумел оформить дубль. Несмотря на активную игру, Боруссия М так и не сумела отыграться.

Боруссия М — Унион Берлин 1:2

Голы: Коне, 40 — Крузе, 18, 84

Боруссия М – Зоммер, Лайнер, Гинтер (Плеа, 87), Эльведи, Фридрих, Скалли, Нетц, Хофманн (Херрманн, 79), Закария, Нойхаус, Коне, Эмболо.

Унион Берлин – Реннов, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Хедира, Премель (Мевальд, 58), Крузе, Фогльзаммер (Беренс, 71), Беккер (Озтуналы, 70).

Предупреждения: Премель (3), Фридрих (28), Кнохе (66).

Гройтер Фюрт порадовал своих фанатов, одержав сенсационную победу над Майнцом (2:1).

Голами в составе аутсайдера Бундеслиги отметились Дудзяк в начале матча, и второй мяч пришелся на автогол от Белля. У гостей отличился Онисиво.

Гройтер Фюрт — Майнц 2:1

Голы: Дудзяк, 12, Белль (АГ), 66 — Онисиво, 90+3

Гройтер – Бурхерт, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Виллемс (Иттер, 69), Дудзяк (Нильсен, 77), Кристиансен, Зегуин, Тилльманн, Абиама, Левелинг, Хргота.

Майнц – Центнер, Видмер (Бросински, 80), Белль (Хак, 66), Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин (Боэтиюс, 66), Ли Чжэ Сон (Небель, 72), Баррейро, Штах (Штегер, 72), Онисиво, Буркардт.

Предупреждения: Сегин, Небель.

Фрайбург дома уверенно обыграл Штутгарт со счетом 2:0.

В первом тайме мяч в свои ворота отправил Ито. Во втором тайме у хозяев отличился Шаде с передачи от Демировича.

Фрайбург - Штутгарт 2:0

Голы: Ито (АГ), 37, Шаде, 72

Фрайбург: Флеккен, Кюблер (Гульде, 67), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн, Шаде (Шаллаи, 74), Хелер (Кайтель, 86), Демирович (Чжон Ву Ен, 74).

Штутгарт: Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито (Беяз, 85), Соса, Фюрих, Эндо, Мангаля (Ахамада, 72), Кулибали (Эглофф, 72), Калайджич, Тибиди (Мвумпа, 65).

Предупреждение: Хефлер (24).