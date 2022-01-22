Германия

Немецкий клуб усилился форвардом.

Леверкузенский Байер на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Сердара Азмуна.

Футболист перейдет в Байер летом 2022 года на правах свободного агента. Контракт подписан до окончания сезона 2026/27.

Азмун с 2013 года выступал в РПЛ. С 2019 года он защищал цвета питерского Зенита. На родине футболист играл за Сепахан и другие клубы.

Отметим, что на его счету 60 матчей за сборную Ирана, в которых он забил 39 голов.