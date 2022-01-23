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Боруссия М — Унион Берлин, Getty Images
23 января 2022, 07:35
В 20-м туре немецкой Бундеслиги менхенгладбахская Боруссия в очередной раз в этом сезоне потеряла очки, на своем поле уступив Униону Берлин, несмотря на тщетные попытки оказать сопротивление у экватора противостояния. Гости из столицы свой решающий гол в этой дуэли приберегли на самую концовку противостояния.
Обзор матча:
Боруссия М — Унион Берлин 1:2
Голы: Коне, 40 — Крузе, 18, 84
Боруссия М: Зоммер, Лайнер, Гинтер (Плеа, 87), Эльведи, Фридрих, Скалли, Нетц, Хофманн (Херрманн, 79), Закария, Нойхаус, Коне, Эмболо.
Унион Берлин: Роннов, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Хедира, Премель (Мевальд, 58), Крузе, Фогльзаммер (Беренс, 71), Беккер (Озтуналы, 70).
Предупреждения: Премель (3), Фридрих (28), Кнохе (66).