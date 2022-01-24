Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В двадцатом туре немецкой Бундеслиги между собой встречались два середняка турнирной таблицы — Бохум и Кельн, противостояние которых завершилось сразу четырьмя забитыми мячами, вот только победителя благодаря этому узнать так и не удалось.

Обзор матча:

Бохум — Кельн 2:2

Голы: Хольманн, 25, Асано, 70 — Хуберс, 36, Модест, 45

Бохум: Риманн, Стафилидис (Гамбоа, 65), Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Остерхаге, 82), Левен, Локадия (Польтер, 56), Пантович (Асано, 65), Хольманн (Антви-Аджей, 82).

Кельн: Швэбе, Шмитц (Эхизибуэ, 80), Килиан, Хуберс, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 80), Шауб (Тильманн, 61), Озджан, Любичич (Ут, 65), Дуда (Хорн, 61), Модест.

Предупреждения: Хектор (60), Хорн (85), Ут (90).