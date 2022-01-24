Германия

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Германии-2021/22.

В 20-ом туре Бундеслиги дортмундская Боруссия удачно съездила в Зинсхайм, ее тезки из Менхенгладбаха потерпели шестое поражение в десяти последних играх, а Вольфсбург схлестнулся с Лейпцигом.

Боруссия Дортмунд реабилитировалась за вылет из Кубка Германии

Дортмунд на неделе вылетел из национального кубка, уступив Санкт-Паули (1:2) на поле последнего, так что болельщики требовали только благоприятного исхода в Зинсхайме!

Бауманн – Крис Ричардс, Фогт, Хюбнер (Нордтвейт, 62) – Бебу, Гейгер (Руди, 62), Штиллер, Давид Раум (Бруун-Ларссен, 83) – Баумгартнер (Джорджиньо Раттер, 9) – Даббур, Крамарич

Кобель – Вольф (Загаду, 56), Аканджи (Понграчич, 83), Хуммельс, Геррейру – Брандт (Торган Азар, 56), Дауд, Беллингэм – Ройс, Холанд (Витсель, 63), Мален (Мукоко, 83)

Удивительно, но Дортмунд провел качественный матч в разрушении, но довольно посредственный в созидании, что ему особо не свойственно. Да, странно слышать подобное об атаке при трех забитых мячах, однако все эти голы залетели с трех ударов по воротам. Вообще в матче, а не в каком-то из таймов, и это худший показатель "шмелей" как минимум в этом сезоне!

Зато в разрушении, повторимся, все было прекрасно. Впечатляющие 21 (!) отбор мяча, 18 выносов и 8 перехватов!

Моментов у Хоффенхайма хватало, однако Боруссия не дрогнула, как она умеет это в своих "лучших" традициях.

Блестящий матч провел Дони Мален, все больше адаптирующийся к немецким реалиям (см. игроки тура). Формально на счету голландца две голевых передачи, однако именно его пас привел к автоголу Давида Раума, хоть в протоколе это упомянуто не будет.

Непременно пересмотрите первую комбинацию Дортмунда (см. голы тура) – это просто конфетка.

Хоффе достойно сопротивлялся, но второй мяч Джординьо Риттера случился как-то поздновато, а в конце Себастьян Руди умудрился не попасть в дальний угол из штрафной.

Зато Андрей Крамарич наконец-то пробил сотку голов в стане "деревенских". Для этого ему понадобилось 206 матчей. Хорват уже давно стал легендой и культовой фигурой в Зинсхайме, а в историческом реестре бомбардиров опережает завершивших карьеру Сеяда Салиховича (67), Ведада Ибишивеча (54) и Роберто Фирмино (49) с большим отрывом. А сколько еще мячей он забьет за время своего приключения в Хоффенхайме?!

Дортмунд может быть доволен победой лишь отчасти, так как повреждения получили Мануэль Аканджи и Эрлинг Холанд, что может стоить Боруссии очень дорого. Как бы эти три очка не вышли пирровыми. Швейцарец недавно едва успел вернуться в строй, а без Холанда минувшей осенью "шмели" уже успели потерять ряд очков. Норвежец прихрамывал ещё в первом тайме, но во втором вновь оказался на газоне и на сей раз вынужден был покинуть поле. Надеемся, ничего серьезного у обоих не произошло, здоровья!

Радует лишь тот факт, что между 20-ым и 21-ым турами Бундеслиги будет двухнедельная пауза, так что будет возможность в случае чего подлечить свои болячки.

РБ Лейпциг – Вольфсбург

Вольфсбург продолжает свое падение.



Гулачи – Симакан (Мукиеле, 74), Орбан, Гвардиол – Хенрикс (Клостерманн, 55), Лаймер (Тайлер Адамс, 56), Кампль, Анхелиньо – Новоа (Ольмо, 55), Андре Силва, Нкунку ("Юрари" Поульсен, 81)

Кастельс – Лакруа, Борнов, Брукс – Ридле Баку, Арнольд, Герхардт (Ф. Нмеча, 79), Руссильон – Вранкс (Лукебакио, 79), Вегхорст, Вальдшмидт (Филипп, 46)

Перед игрой обе команды почтили память скончавшегося 19 января Ханса-Юргена Дёрнера – настоящую икону дрезденского Динамо, в котором он выступал в период с 1968 по 1985 год. Примечательно, что защитнику Дёрнеру удалось забить 79 мячей в 156 матчах. Только не показывайте это Хавьеру Маскерано:-) Словом, не чужой для саксонского футбола был этот великий немецкий игрок.

Первый тайм на Ред Булл Арене получился не слишком событийным. До 18 минуты обе команды не нанесли ни одного удара по воротам друг друга, периодически прощупывая почву или испытывая ноги друг друга на прочность. 16 фолов (по 8 у каждой из команд) и 2 желтых карточки Хенриксу и Симакану тому подтверждением.

Наиболее опасный момент в первые 45 минут – это неточный удар из неплохой позиции кого-то из игроков в зеленом в веерной атаке, в которой нашлось место и сэйву Гулачи, и блокировке защитника в самый ответственный момент.

Зато во второй сорокапятиминутке "бычки" всерьез взялись за дело, добыв победу, страшно сказать, на голом классе. Каких-то сверхусилий для этого и не потребовалось. Сейчас команды находятся на совершенно разных полюсах.

Если Лейпциг сумел прийти в себя после неоднозначного старта, то уход Оливера Гласнера стоил "волкам" очень дорого. Серьезно, неужели довольно богатый по меркам Германии Вольфсбург не сумел предложить наставнику какие-то финансовые гарантии или игроков, которые ему бы потребовались для постройки адекватного проекта на Фольксваген Арене?!

Состав Айнтрахта, его возможности и положение в немецкой футбольной иерархии ненамного выше чемпиона страны 2009 года. А если уж нужно было найти какую-то замену, то почему именно Марк ван Боммель?? Гонка за известным брендом и именем в мировом футболе – это здорово, но точно ли одной работы в ПСВ могло хватить для столь ответственного назначения? Сомневаемся. При назначении на должность тренера руководители клуба всегда спрашивают потенциального наставника о его философии, планах на тех или иных игроков, и прочие важные для нового работодателя нюансы. Если концепция и видение голландца совпадали со стратегией руководства, то почему ему не дали больше времени, уволив после первой же неудачной серии? "Так много вопросов и так мало ответов" – как говорил классик.

После гола ветерана РБ Вилли Орбана, головой добившего мяч в сетку из вратарской после удара Андре Силвы в перекладину, игра несколько раскрылась.

Флориан Кофельдт пытался экстренно освежить атаку, бросив в бой Лукебакио и Нмечу, который Феликс, но вместо этого Вольфсбург получил еще один гол в свои ворота, когда Мукиеле вывел Йошко Гвардиола на ударную позицию. В динамике показалось, что хорват пребывал в офсайде, но повторы четко показали, что все было сделано чисто.

Бавария удачно съездила в Берлин

Беспроигрышная серия Баварии в выездных матчах с Гертой продолжается.

Шволов – Пекарик, Гехтер, Бойата, Дардай (Бьёркан, 58), Миттельштадт (Платтенхардт, 58) – Тузар, Дарида (Аскасибар, 58), Сердар – Бельфодиль (Эккеленкамп, 80), Маолида (Йоветич, 69)

Нойер – Павар, Зюле, Лукас Эрнандес (Упамекано, 79) – Гнабри (Мусиала, 80), Киммих, Толиссо (Забитцер, 69), Сане – Мюллер (Ваннер, 80), Левандовски, Коман (О. Ричардс, 69)

О самом матче, как и в первом круге, писать особо нечего. Тотальное преимущество "роттен" по всем параметрам – 27% на 63% владения, 5-29 по ударам, 2-20 (!) по ударам в створ и какие-то безумные 14 (!) сэйвов Александра Шволова в рамке "старой дамы". Прикиньте, что творилось в штрафной берлинцев!

По такому сценарию всего-то 4 мяча смотрятся очень даже неплохо для Герты!

Уже в первом тайме команда Юлиана Нагельсманна (см. интересные факты) покорила очередную голевую планку, а во второй половине встречи довершила начатое, доведя счет до крупного.

Нет, серьезно, непонятно как Бавария умудрилась не установить двузначный счет при 19 ударах из пределов штрафной. Пересмотрите в обзоре ниже третий гол в матче авторства Лероя Сане. Он просто хрестоматийно описывает весь тот ужас, который творится в стане "бело-синих"! Позволить немцу совершить такой рывок еще надо было постараться!

В концовке вышедший вместо никакущего Бельфодиля Юрген Эккеленкамп первым же касанием распечатал Мануэля Нойера, однако выглядело это даже как-то неловко, что ли.

Коротко об остальных

- Айнтрахт, столь здорово выглядевший перед зимней паузой, несколько забуксовал на старте нового года. Не исключено, что где-то команду надломило и безумное поражение от дортмундской Боруссии в 18 туре. И если ничья с Аугсбургом воспринималась как случайность, то вот домашние 0:2 от Арминии уже не лезут ни в какие ворота! Оба гола в ворота "орлов" сделал австрийский полузащитник Билефельда Патрик Виммер (см. игроки тура). Сперва он сам распечатал вражеского кипера на 5 минуте точным хлестким ударом в дальний угол, а в середине первого тайма рабоной (см. голы тура!) ассистировал соотечественнику Алессандро Шёпфу. Для Шёпфа этот гол имел особенное значение, так как прервал чудовищную серию из 70 поединков в первой Бундеслиге кряду без голов! Последний раз он поражал ворота соперников аж в сентябре 2018 (!) года, когда еще выступал за Шальке. Кстати, тот мяч в ворота Майнца оказался тогда единственным во встрече.

- Унион обыграл многострадальную гладбахскую Боруссию на ее поле (2:1). Палачом "жеребцов" по иронии судьбы стал некогда форвард клуба Макс Крузе. На 18 минуте немец реализовал пенальти за игру рукой Дениса Закарии (и даже Ян Зоммер, вытащивший два пенальти от Леверкузена в прошлом туре не помог!), а во втором тайме оформил дубль четким ударом в дальний угол при полном попустительстве защитников. Кстати, праздновал. Даже классный ответный мяч Куадио Коне (см. голы тура) не помог Боруссии!

- Двойной повод для радости получил леверкузенский Байер. Во-первых, в субботу стало официально известно, что летом ряды "аптекарей" пополнит форвард Зенита Сердар Азмун. Иранец останется в Питере до окончания этого сезона, а после откроет для себя новую страницу в карьере.

Во-вторых, команда Херардо Сеоане максимально уверенно разделалась с Аугсбургом, накидав ему пять мячей (5:1). Счет после блестящей геометрической передачи Митчела Баккера открыл Карим Беллараби, затем Мусса Диаби четким ударом распечатал ворота с зоны левого инсайда. "Фуггеры" отыгрались после ошибки Лукаса Градецки, отбившего мяч после удара со штрафного прямо на Арне Майера, но это лишь дополнительно раззадорило хозяев, оформивших ещё Муссы Диаби (см. игроки тура) и Лукаса Аларио. Для аргентинца этот гол невероятно важен, так как последний раз в майке "фармацевтов" он отличался еще в конце сентября прошлого года, когда расписался в воротах Селтика в Лиге Европы. В чемпионате "засуха" форварда длилась и того дольше – с апреля 2021-го года! Тогда под его натиском пал франкфуртский Айнтрахт. Причем и сделал он это довольно эффектно (см. голы тура).

- Гройтер Фюрт добыл вторую победу в этом чемпионате! Второй после Униона жертвой "трилистников" стал Майнц (2:1). "Карнавальщики" пропустил по голу в каждом из таймов, но распечатать ворота Саши Бурхерта смогли лишь в добавленное ко второму тайму время усилиями Карима Онисиво, замкнувшего навес от Кевина Штогера.

- Ударная неделька выдалась у Фрайбурга! Сперва он очень уверенно разнес в пух и прах Хоффенхайм в Кубке Германии (4:1), а на минувших выходных не оставил шанса рухнувшему в зону прямого вылета Штутгарту (2:0). В первом тайме веерная атака "грифов" после перехвата в центре поля завершилась срезкой Хироки Ито в собственные ворота, а на 72 минуте Кевин Шаде технично расстрелял ворота Флориана Мюллера после скидки от Эрмедина Демировича.

- Кстати, о упомянутом абзацем выше Майнце. Он в середине прошлой недели скрутился Бохуму на выезде (1:3), однако в отличии от Фрайбурга рурцы не сумели подкрепить выход в четвертьфинал кубка еще одной викторией. Да и соперник там, стоит признать, был далеко не чета кризисным "швабам". Кто там постоянно забивает за новичка элиты? Правильно, троица – Геррит Хольтманн, Милош Пантович, Себастьян Польтер. В игре с Кельном (2:2) первый стал автором гола (голевую на него, к слову, отдал несколько подзабытый широкой публикой экс-игрок ПСВ, Брайтона и Цинциннати Юрген Локадия, помните такого?), а последний отдал ассист на второе взятие ворот, позволившее "несгибаемым" вырвать ничью в середине второго тайма. Между этими мячами два результативных "подарка" удались и подопечным Штеффена Баумгарта, особенно эффектным было взятие ворот в исполнении Антони Модеста (см. голы тура).

Интересные факты

- Арминия Билефельд впервые в истории не проиграла в трех выездных поединках кряду в первой Бундеслиги.

- С момента возвращения в БЛ.1 Арминия ни разу не уступила в матче, в котором вела в счете – 13 побед и 4 ничьи.

- Айнтрахт в этом сезоне Бундеслиги сохранил свои ворота в неприкосновенности лишь в двух домашних поединках из десяти!

- Мусса Диаби сделал первый хет-трик за Байер в своем 78-ом матче Бундеслиги.

- Байер забил 48 голов в 20 турах текущего чемпионата, тем самым установив новый рекорд результативности на этом этапе сезона (в лучшем сезоне в истории клуба, а именно 2001/02 было 46).

- Арне Майер из Аугсбурга отметился дебютным голом в БЛ.1 в своем 91-ом поединке в турнире.

- Только у Баварии в этом сезоне было больше ударов по воротам (378), чем у Гладбаха (289), но их 25 голов означают, что они забили всего-то жалких 8% из этих выстрелов.

- Между тем, только Гройтер Фюрт (51) и Герта (38) пропустили больше голов, чем "жеребцы" (37) на этом этапе кампании-2021/22.

- Фредерик Реннов дебютировал в рамке Униона спустя столько времени после перехода из франкфуртского Айнтрахта.

- Голкипер Фрайбурга Марк Флеккен во встрече со Штутгартом в седьмой раз в этом чемпионате сохранил свои ворота в неприкосновенности. Лучший показатель в лиге наряду с Мануэлем Нойером и Робином Центнером!

- Матс Хуммельс провел 422-ой матч за Дортмунд, опередив Штефана Ройтера в клубном зачете. Впереди остались только Михаэль Йорк (571) и Роман Вайденфеллер (453).

- Соперники дортмундской Боруссии трижды поражали свои ворота в матчах против "шмелей" – рекорд лиги на данный момент!

- Штефан Бель из Майнца забил свой третий автогол в Бундеслиге в матче с Гройтер Фюртом.

- Гройтер Фюрт уже второй тур кряду отмечается двумя забитыми мячами, хотя в предыдущих 18 турах их максимум в одной игре составлял один гол! Неужто наконец-то просыпаются?

- Кельн в первом тайме с Бохумом перебегал соперника аж на 2,5 км.!

- Десять из тринадцати голов Антони Модеста в этом сезоне Бундеслиги были забиты ударами головой, что является лучшим показателем в топ-5 лигах Европы!

- Вилли Орбан забивал во всех сезонах Лейпцига в элитном дивизионе. Всего же на его счету 16 голов в БЛ.1.

- Йошко Гвардиол забил свой второй гол в Бундеслиге в день своего 20-летия.

- Вольфсбург не забивает уже в четырех матчах чемпионата подряд, а всего провел уже девятую игру без победы кряду.

- Флориан Кофельдт проиграл Лейпцигу все пять матчей в БЛ.1 во главе Вердера и Вольфсбурга!

- 65 голов Баварии после 20 туров являются новым рекордом лиги.

- Кроме того, мюнхенцы пробили впечатляющую сотню голов при Юлиане Нагельсманне в 29-ом матче!

Лучший гол 20 тура

Блестящий пас "рабоной" от Патрика Виммера и гол Алессандро Шёпфа (Айнтрахт – Арминия Билефельд)

Лукас Аларио (Байер)

Антони Модест (Кельн)

Лучший тренер 20 тура

Лучший игрок 20 тура

Символическая сборная 20 тура

Шволов (Герта) — Орбан (Лейпциг), Аканджи (Боруссия Д), Гвардиол (Лейпциг), Вильемс (Гройтер Фюрт) — Сане (Бавария), Виммер (Арминия), Киммих (Бавария), Диаби (Байер) — Мален (Боруссия Д), Крузе (Унион)

Матчи следующего тура

Турнирная таблица