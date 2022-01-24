Германия

Клубы из Дортмунда и Мюнхена готовы заключить сделку со швейцарским хавбеком уже этой зимой.

Центральный полузащитник Денис Закария накануне объявил о том, что покинет менхенгладбахскую Боруссию и не будет продлевать свой контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Уже в январе этого года 25-летний швейцарец имеет право вести переговоры с другими клубами и предварительно согласовывать свой трансфер.

Однако руководство Боруссии М хотело бы выручить с продажи Закарии 7 миллионов евро, и дортмундская Боруссия вместе с мюнхенской Баварией являются фаворитами на подписание футболиста — утверждает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, с агентами швейцарского хавбека также связывались представители Манчестер Юнайтед, однако они никак не контактировали с руководством Боруссии М.

Также утверждается, что Ливерпуль точно не подпишет Закарию в январе, а переезд игрока в английскую Премьер-лигу вообще выглядит маловероятно.

Заключить сделку с Денисом Закарией хотел бы и туринский Ювентус, однако камнем преткновения являются вышеупомянутые финансовые запросы клуба из Менхенгладбаха.