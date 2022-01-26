Германия

Организаторы турнира решили вспомнить неожиданные реакции арбитров на фолы со стороны игроков.

Несмотря на всю любовь немцев к четкому урегулированию повседневной жизни, иногда такой подход имеет определенный побочный эффект, который вряд ли сопоставим с общепринятыми европейскими практиками.

Пресс-служба немецкой Бундеслиги не поленилась покопаться в истории своего национального первенства ради поиска забавных реакций арбитров на нетривиальные игровые эпизоды.

Какая трактовка эпизода удивила вас больше всего?