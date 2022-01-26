Организаторы турнира решили вспомнить неожиданные реакции арбитров на фолы со стороны игроков.
Дениз Айтекин (лицом) и Матс Хуммельс, Getty Images
26 января 2022, 06:45
Несмотря на всю любовь немцев к четкому урегулированию повседневной жизни, иногда такой подход имеет определенный побочный эффект, который вряд ли сопоставим с общепринятыми европейскими практиками.
Пресс-служба немецкой Бундеслиги не поленилась покопаться в истории своего национального первенства ради поиска забавных реакций арбитров на нетривиальные игровые эпизоды.
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