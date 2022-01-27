Германия

Организаторы турнира отметили изобретательность футболистов.

История одного из наиболее эффектных футбольных движений насчитывает уже не одно десятилетие, а первое упоминание техники удара по мячу под названием "рабона" (с испанского — "прогулять школу") уходит в далекий 1948 год, к аргентинскому футболисту Рикардо Инфанте и его фотографии в школьной форме в журнале El Grafico после матча Эстудиантес — Росарио Централь, в котором мир впервые увидел движение, которое позднее перейдет в танго.

Рабона в разные отрезки времени использовалась такими футболистами, как Пеле и Диего Марадона, а также дошла до наших дней, и уже в первой части сезона-2021/22 немецкой Бундеслиги нашлось несколько эпизодов, которыми захотели поделиться с болельщиками организаторы данного турнира.