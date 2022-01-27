Германия

Форвард Боруссии прокомментировал свой подход к работе на тренировках.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд продолжает демонстрировать фантастические показатели результативности не только как для игрока для 21-летнего возраста, поэтому остается в прицелах скаутов топ-клубов Европы.

Сам же норвежец, во всяком случае — до конца сезона, намерен продолжать выступать в составе "шмелей", для чего ему нужно еще больше работать над собой во время тренировочных занятий, чему и было посвящено одно из его последних интервью.

"Как мне кажется, мне еще нужно многое в себе улучшить. Вы говорите, что у меня все хорошо с завершением атак — значит, я должен еще больше работать над этим. Я быстро бегаю? Значит, я могу бегать еще быстрее. Я сильный? Значит, я могу улучшить себя и в этом.

Но, если бы мне дали на выбор только одну вещь, которую я хотел бы улучшить, это — перестать быть настолько травмоопасным.

Все просто — если я не травмирован, следовательно, я могу играть больше и показывать себя с еще более лучших сторон", — подытожил норвежец.

Отметим, что в текущем сезоне Холанд оформил 23 гола и шесть голевых передач в 20 сыгранных поединках.