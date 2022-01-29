Германия

Консервативное лечение футболиста уж слишком затянулось.

Полузащитник мюнхенской Баварии Леон Горецка не может полноценно раскрыть свой потенциал в стане несменного чемпиона Германии последних лет из-за регулярных травм.

В текущем сезоне футболист уже пять раз на различные по продолжительности периоды был вынужден пропускать занятия вместе с основной командой, а полученная в начале декабря 2021 года травма бедра выбила его из строя на неопределенный срок.

Ко всему прочему, к футболисту вернулись проблемы с коленом, которые донимали его еще по ходу сезонов-2018/19 и 2019/20.

Как сообщает локальная пресса, в Баварии недовольны темпами консервативного решения проблем со здоровьем их игрока, поэтому в клубе будут настоятельно рекомендовать ему пройти оперативное вмешательство.

Медперсонал клуба, на данный момент, не может назвать сроки возвращения Горецки в игру ни при каком-либо из доступных сценариев его лечения.

В текущем сезоне Леон успел отыграть 18 матчей, по два раза отметившись голами и голевыми передачами.