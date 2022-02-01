Англия

Матей Коварж продолжит карьеру в Бертон Альбион.

Манчестер Юнайтед продлил контракт с голкипером молодежной сборной Чехии (U-21) до июня 2023 года — сообщил официальный Твиттер чешской национальной команды.

До конца сезона-2021/22 21-летний вратарь будет на правах аренды выступать за Бертон Альбион.

Коварж не сыграл ни одного официального матча за национальную сборную Чехии, но вызывался на товарищеский матч против Украины.

Воспитанник Словацко также еще не играл за первую команду МЮ, выступая в аренде за Суиндон (18 матчей во всех турнирах).