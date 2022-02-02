Германия

Форвард Шахтера прокомментировал свой переход в команду второй Бундеслиги.

Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан прокомментировал свой трансфер в Ганзу на правах аренды.

Украинец считает, что для его карьеры этот переход — шаг вперед.

"Я доволен переходом и расцениваю его как удачный. Мне нужна игровая практика и я надеюсь ее получить в Германии. Пока лишь заочно знаю, что это хорошая команда, которая намерена добиваться побед.

Германия — хорошее место для прогресса", — сказал Сикан пресс-службе "горняков".

Отметим, что немецкий клуб не будет иметь права выкупа футболиста.

Дебютировать Сикан во второй Бундеслиге может уже в это воскресение, шестого января в матче против Динамо Дрезден в рамках 21-го тура второго по силе немецкого дивизиона.