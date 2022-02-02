Форвард Шахтера прокомментировал свой переход в команду второй Бундеслиги.
даниил сикан, фото ганза
02 февраля 2022, 00:20
Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан прокомментировал свой трансфер в Ганзу на правах аренды.
Украинец считает, что для его карьеры этот переход — шаг вперед.
"Я доволен переходом и расцениваю его как удачный. Мне нужна игровая практика и я надеюсь ее получить в Германии. Пока лишь заочно знаю, что это хорошая команда, которая намерена добиваться побед.
Германия — хорошее место для прогресса", — сказал Сикан пресс-службе "горняков".
Отметим, что немецкий клуб не будет иметь права выкупа футболиста.
Дебютировать Сикан во второй Бундеслиге может уже в это воскресение, шестого января в матче против Динамо Дрезден в рамках 21-го тура второго по силе немецкого дивизиона.