Подошли к концу пять встреч немецкого элитного дивизиона.
Радость игроков Майнца, getty images
05 февраля 2022, 18:29
В рамках поединков чемпионата Германии Боруссия М отправилась в гости к Арминии и смогла набрать лишь балл.
Арминия — Боруссия М 1:1
Голы: Серра, 19 — Плеа, 38
Унион Берлин, в свою очередь, гостил у Аугсбурга и не смог подтвердить свои еврокубковые амбиции, уступив со счетом 0:2.
Аугсбург — Унион Берлин 2:0
Голы: Грегорич, 16, Хан, 59
В другом матче чемпионата Германии Кельн принимал на своем поле Фрайбург и добился минимальной победы благодаря голу Модеста.
Кельн — Фрайбург 1:0
Гол: Модест, 23
Хоффенхайм же отправился в гости к Майнцу и не смог что-либо противопоставить сопернику.
Майнц — Хоффенхайм 2:0
Голы: Ли Джэ Сон, 79, Ньякате, 83
Штутгарт и Айнтрахт A выдали результативной поединок, по итогам которого три балла достались франкфуртцам.
Штутгарт — Айнтрахт Ф 2:3
Голы: Антон, 42, Каладжич, 70 — Н`Дика, Хрустич, 47, 77