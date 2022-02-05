Германия

Подошли к концу пять встреч немецкого элитного дивизиона.

В рамках поединков чемпионата Германии Боруссия М отправилась в гости к Арминии и смогла набрать лишь балл.

Арминия — Боруссия М 1:1

Голы: Серра, 19 — Плеа, 38

Унион Берлин, в свою очередь, гостил у Аугсбурга и не смог подтвердить свои еврокубковые амбиции, уступив со счетом 0:2.

Аугсбург — Унион Берлин 2:0

Голы: Грегорич, 16, Хан, 59

В другом матче чемпионата Германии Кельн принимал на своем поле Фрайбург и добился минимальной победы благодаря голу Модеста.

Кельн — Фрайбург 1:0

Гол: Модест, 23

Хоффенхайм же отправился в гости к Майнцу и не смог что-либо противопоставить сопернику.

Майнц — Хоффенхайм 2:0

Голы: Ли Джэ Сон, 79, Ньякате, 83

Штутгарт и Айнтрахт A выдали результативной поединок, по итогам которого три балла достались франкфуртцам.

Штутгарт — Айнтрахт Ф 2:3

Голы: Антон, 42, Каладжич, 70 — Н`Дика, Хрустич, 47, 77