Германия

Завершился поединок чемпионата Германии.

В рамках центрального матча 21 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария в домашних стенах переиграла Лейпциг (3:2).

Первый тайм был очень богат на события. На 12 минуте матча Томас Мюллер вывел хозяев вперед. Опытный форвард у штрафной принял мяч и прошил Гулачи.

Лейпциг счет сравнял спустя 15 минут. Лаймер прострелил на Андре Силву, а португалец без проблем переиграл Нойера — 1:1.

Но еще до перерыва Бавария забила второй мяч. Коман сделал навес в штрафную площадь, где первым на мяче оказался Роберт Левандовски. Он и вколотил головой мяч в сетку.

Второй тайм начался от взятия ворот от Нкунку. Француз принял передачу от Лаймера и пробил прицельно низом — 2:2.

Но прошло всего пять минут и Бавария снова оказалась впереди. В центре внимания эпизода был Йошко Гвардиол. Именно от молодого защитника мяч рикошетом влетел в ворота.

Бавария - РБ Лейпциг 3:2

Голы: Мюллер, 12, Левандовски, 44, Гвардиол (АГ), 58 — Силва, 27, Нкунку, 53

Бавария: Нойер, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 73), Павар, Гнабри, Толиссо (Мусиала, 63), Киммих, Мюллер (Забитцер, 84), Левандовски, Сане, Коман (Ньянзу, 85).

РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 72), Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Собослаи, 46), Лаймер (Айдара, 61), Нкунку, Ольмо (Форсберг, 60), Андре Силва (Поульсен, 80).

Предупреждения: Эрнандес, Лаймер, Нкунку, Хенрихс.