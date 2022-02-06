Германия

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Менхенгладбахская Боруссия в поединке 21-го тура немецкой Бундеслиги в очередной раз в этом сезоне, и в третьем матче национального первенства кряду, потеряла очки. На это раз, неудачный результат для команды Адди Хюттера пришелся на гостевой матч против соседей по турнирной таблице, Арминии, против которой "жеребцам" пришлось отыгрываться еще по ходу первого тайма.

Обзор матча:

Арминия — Боруссия М 1:1

Голы: Серра, 19 — Плеа, 38

Арминия: Ортега — Брюннер, Рамуш, Нильссон, Де Медина (Белло, 71) — Кунце (Приетль, 87), Василиадис (Шопф, 62) — Виммер, Окугава (Кастро, 87), Крюгер — Серра (Клос, 71).

Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Фридрих, Эльведи — Лайнер, Коне, Нойхаус, Бенсебаини — Хофманн, Плеа — Эмболо (Тюрм, 82).

Предупреждения: Кунце, Виммер, Нильссон — Коне, Лайнер, Плеа.