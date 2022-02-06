Германия

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Франкфуртский Айнтрахт в рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги устроил голевую перестрелку со Штутгартом на поле соперников, после которой уцелел с тремя набранными очками в активе только за счет удачного выхода на замену после перерыва австралийского полузащитника Айдина Хрустича.

Обзор матча:

Штутгарт — Айнтрахт Ф 2:3

Голы: Антон, 42, Каладжич, 70 — Н’Дика, Хрустич, 47, 77

Штутгарт: Мюллер — Антон (Массимо, 85), Мавропанос, Ито, Соса — Эндо, Мангаля (Ахамада, 59) — Мвумпа (Климович, 81), Форстер (Тибиди, 59), Фухрих (Томаш, 81) — Калайджич.

Айнтрахт Ф: Трапп — Тута (Хинтереггер, 83), Хасебе (Ильзанкер, 87), Н’Дика — Чендлер, Якич, Ленц — Роде (Хрустич, 46), Соу (Хауге, 73) — Линдстрем (Кнауфф, 87), Борре.