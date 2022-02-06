Украинец на скамейке запасных на игру чемпионата.
Даниил Сикан, Ганза
06 февраля 2022, 14:25
В рамках 21 тура немецкой Бундеслиги дрезденское Динамо примет Ганзу из Ростока.
Украинский форвард гостей Даниил Сикан, который усилил команду в зимнее трансферное окно, остался на скамейке запасных.
Динамо Дрезден: Митрюшкин, Беккер, Золльбауэр, Элерс, Леве, Каде, Штарк, Мершель, Майер, Кенигсдорффер, Дафернер.
Запасные: Лизеганг, Дрхал, Вилл, Вайхраух, Борелло, Айдонис, Шротер, Маи, Гиорбелидзе.
Ганза Росток: Кольке, Беккер, Россбах, Мэлоун, Найдхарт, Беренс, Фреде, Райн, Вергук, Дульевич, Фролинг.
Запасные: Волл, Бан, Брейер, Ридель, Ротер, Ингельссон, Майсснер, Риццуто, Сикан.
Матч Динамо Дресден — Ганза состоится 6 февраля и начнется 14:30 по киевскому времени.