Вашему вниманию самые красивые и интересные голы минувшего тура чемпионата Германии.
роберт андрих, getty images
07 февраля 2022, 15:51
В двадцать первом туре немецкой Бундеслиги состоялись крайне интересные поединки, которые принесли массу красивых голов и неожиданных результатов.
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Так, Боруссия Дортмунд была деклассирована на своем поле леверкузенским Байером, а лидер чемпионата Бавария перестреляла в родных стенах РБ Лейпциг.
Вашему вниманию подборка лучших голов минувшего тура в чемпионате Германии.
Отметим, что во второй Бундеслиге дебютировал украинский форвард Ганзы Даниил Сикан, а его команда уверенно обыграла Динамо Дрезден.