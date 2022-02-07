Германия

Вашему вниманию самые красивые и интересные голы минувшего тура чемпионата Германии.

В двадцать первом туре немецкой Бундеслиги состоялись крайне интересные поединки, которые принесли массу красивых голов и неожиданных результатов.

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Так, Боруссия Дортмунд была деклассирована на своем поле леверкузенским Байером, а лидер чемпионата Бавария перестреляла в родных стенах РБ Лейпциг.

Вашему вниманию подборка лучших голов минувшего тура в чемпионате Германии.

Отметим, что во второй Бундеслиге дебютировал украинский форвард Ганзы Даниил Сикан, а его команда уверенно обыграла Динамо Дрезден.