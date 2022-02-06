Германия

Украинский форвард появился на поле в середине второго тайма.

В рамках 21 тура второй немецкой Бундеслиги Ганза в гостях уверенно разобралась с дрезденским Динамо со счетом 4:1.

В этом поединке в составе команды из Ростока на поле дебютировал украинский нападающий Даниил Сикан. Он появился на поле на 71 минуте, но результативными действиями не отметился.

После 21 тура Ганза набрала 24 очка и поднялась на 12 место в турнирной таблице второй Бундеслиги, а у Динамо Дрезден те же 24 балла и 13 строчка.

Динамо Дрезден — Ганза 1:4

Голы: Каде, 63 — Вергук, 6, 18, Фролинг, 10, 13.

Динамо Дрезден: Митрюшкин, Беккер (Маи, 24), Золльбауэр, Элерс (Борелло, 69), Леве, Каде (Вайхраух, 77), Штарк, Мершель (Дрхал, 24), Майер, Кенигсдорффер, Дафернер.

Ганза Росток: Кольке, Беккер, Россбах, Мэлоун, Найдхарт, Беренс (Ингельссон, 78), Фреде, Райн (Бан, 62), Вергук (Сикан, 71), Дульевич (Брейер, 78), Фролинг (Риццуто, 62).

Предупреждения: Дафернер, Майер, Штарк — Россбах, Фреде.